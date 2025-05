Scoperto il piano segreto della Russia per ammodernare gli arsenali atomici L’analisi di Caruso

Un'inchiesta di Danwatch e Der Spiegel ha svelato una clamorosa fuga di documenti, rivelando i piani segreti della Russia per modernizzare gli arsenali atomici. Attraverso un'analisi approfondita, Caruso mette in luce centinaia di progetti che illustrano l'intenzione di Mosca di potenziare le sue basi nucleari, suscitando preoccupazioni a livello internazionale sul rafforzamento del potenziale bellico russo.

Una clamorosa fuga di documenti ha rivelato i piani segreti della Russia per la modernizzazione delle sue basi nucleari più sensibili. L'inchiesta condotta da Danwatch, in collaborazione con Der Spiegel, ha portato alla luce centinaia di progetti dettagliati che mostrano come la Russia abbia intrapreso una massiccia modernizzazione di alcune delle basi nucleari più sorvegliate al mondo. Una Violazione di Sicurezza Senza Precedenti I giornalisti hanno analizzato più di due milioni di documenti relativi agli appalti militari russi che Danwatch ha sistematicamente recuperato da un database pubblico per un periodo di molti mesi.

