Scoperte e sequestrate due sale da gioco abusive | così i titolari sfuggivano ai controlli

Due sale da gioco abusive sono state scoperte e chiuse dalla Polizia municipale di Prato, nei pressi di Porta Pistoiese. Gestite da cittadini cinesi, queste strutture eludevano i controlli delle autorità. Il Comune di Prato ha reso noto che l’accesso agli stabilimenti non è stato facile per gli agenti, sottolineando l'importanza di vigilare su attività illecite per garantire la sicurezza pubblica.

