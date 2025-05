Scontro sul parcheggio al Sacrario FdI | Meno incassi ma tariffe più alte la maggioranza | Ricavi per stallo invariati

Il dibattito sul parcheggio al Sacrario si riaccende, con Fratelli d'Italia che, attraverso la consigliera Laura Allegrini, chiede una sosta gratuita di un'ora e mezza nel centro storico. La proposta si confronta con la maggioranza, che sostiene tariffe più alte nonostante il calo degli incassi, sollevando interrogativi sui ricavi e sull'accessibilità della zona.

Il nodo parcheggi al Sacrario torna a infiammare il dibattito politico cittadino. Fratelli d'Italia, per voce della consigliera Laura Allegrini, prosegue la sua battaglia per l'introduzione di un'ora e mezza di sosta gratuita per chiunque acceda al centro storico. Una misura vista come un...

