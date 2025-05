Scontro frontale tra due auto a Licata | Gaia muore a 19 anni il fidanzato è in gravissime condizioni

Tragico incidente stradale a Licata, dove una giovane di 19 anni, Gaia, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto. L'incidente, avvenuto sulla statale 115, ha lasciato il suo fidanzato di 20 anni in condizioni estremamente gravi. La comunità è scossa da questa dolorosa notizia che segna una notte di terrore e sofferenza per famiglie e amici.

Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio sulla statale 115, in contrada Canticaglione, poco distante da Licata. Il fidanzato, un 20enne, è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scontro frontale tra due auto a Licata: Gaia muore a 19 anni, il fidanzato è in gravissime condizioni

