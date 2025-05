Scontro frontale tra automobilisti grave una 57enne Interviene l' eliambulanza

Un grave incidente stradale si è verificato martedì pomeriggio a Colleferro, in via Fontana dell'Oste, dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Una 57enne è stata trasportata d'urgenza al policlinico Tor Vergata con l'eliambulanza. Le cause dell'incidente sono ancora sotto indagine, mentre i servizi di emergenza sono intervenuti prontamente per soccorrere i feriti.

Incidente nel pomeriggio di martedì a Colleferro in via Fontana dell'Oste nei pressi di piazza Nassiriya. Qui per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente due auto. Due i feriti, grave una 57enne, trasportata d'urgenza al policlinico Tor Vergata con l'elisoccorso. Sul posto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scontro frontale tra automobilisti, grave una 57enne. Interviene l'eliambulanza

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassinetta di Lugagnano, scontro frontale fra due auto: grave donna di 38 anni; Scontro frontale nel Bresciano, un morto e un ferito grave; Violento incidente tra due auto, cinque persone coinvolte: grave una donna; Scontro frontale tra due auto: muore un 21enne, grave una coetanea. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente frontale sulla spbs236 a Montichiari: un morto e un ferito grave - Incidente frontale sulla spbs236 a Montichiari, Brescia: un conducente muore sul colpo, l’altro trasportato in codice rosso agli ospedali Civili di Brescia; indagini in corso sulle cause dello schiant ... 🔗Come scrive gaeta.it

Frontale auto-camion, donna muore a 46 anni. Grave un ragazzino - La Fascia D’Oro di Montichiari ieri è tornata teatro di un incidente mortale. La vittima lungo la Provinciale 236, una quarantaseienne della Bassa Bresciana. È accaduto non distante da dove a gennaio ... 🔗Si legge su informazione.it

Schianto frontale tra due auto a Montichiari: morta Fatou Ba, 46enne madre di tre figli - Gravissimo in ospedale un uomo. L’incidente nella zona della Fascia d’Oro, lungo la Strada provinciale 236 che in quel punto corre dritta e talvolta invita alla velocità. 🔗Da msn.com

Grave incidente stradale nel brindisino: auto imbocca contromano la Statale, lo scontro frontale...