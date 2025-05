Scontro frontale Berlino-Mosca Lavrov | Germania verso il collasso

L'articolo analizza il crescente conflitto tra Berlino e Mosca, con le parole di Lavrov e von der Leyen che evidenziano le tensioni geopolitiche. La Germania annuncia un piano di sostegno da 5 miliardi per Kiev mentre l'ONU denuncia crimini a Kherson. Mosca si mostra disponibile a nuovi colloqui, soggetti a condizioni, mentre Bruxelles avvia un hub di sicurezza nel Mar Nero.

Von der Leyen: “Putin teme la libertà”. Berlino annuncia 5 miliardi a Kiev. ONU denuncia crimini a Kherson. Mosca apre a nuovi colloqui ma chiede stop a NATO. Bruxelles lancia hub sicurezza nel Mar Nero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro frontale Berlino-Mosca. Lavrov: "Germania verso il collasso"

Berlino: "Togliere limiti di gittata alle armi a Kiev" | Mosca: "Decisione molto pericolosa" - L'articolo esplora le recenti tensioni tra Berlino e Mosca riguardo alla decisione di rimuovere i limiti di gittata alle armi destinate a Kiev. 🔗continua a leggere

