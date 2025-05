Scontro auto-moto cosentino di 55 anni muore in un incidente a Firenze

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 55 anni, residente in provincia di Cosenza, a Firenze. L'episodio è avvenuto ieri sera in viale Galileo, dove la vittima, in sella alla sua motocicletta, è rimasta coinvolta in uno scontro con un'auto nei pressi di via del Monte alle Croci. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Un uomo di 55 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto in viale Galileo a Firenze intorno alle 20.30. L'uomo, residente in provincia di Cosenza, era in sella a una motocicletta quando all'altezza di via del Monte alle Croci per ragioni da accertare si è scontrato con un'auto proveniente dalla stessa strada. Al volante una donna di 62 anni. I veicoli sono stati sequestrati.

