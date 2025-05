Scontri pre derby agguato con spranghe e bombe carta contro i tifosi di Rimini | la Digos identifica 50 persone

Martedì sera, prima del derby di playoff tra Rimini e Forlì, si sono verificati scontri violenti tra tifosi, con agguati armati di spranghe e bombe carta vicino allo stadio Flaminio. Gli agenti della Digos sono attualmente al lavoro per identificare i responsabili, riuscendo già a pinpointare circa 50 soggetti coinvolti negli eventi tumultuosi. La situazione solleva preoccupazioni per la sicurezza nel mondo del calcio.

Gli agenti della Digos sono impegnati in queste ore per ricostruire gli scontri tra tifosi avvenuti martedì sera, poco prima del derby di playoff tra Rimini e Forlì, nei pressi del Flaminio. Le forze dell'ordine avrebbero identificato una cinquantina di facinorosi, a quanto pare coinvolti nei...

