Scontri in diretta TV e la linea sottile tra informazione e sensazionalismo

L'articolo esplora il delicato confine tra informazione e sensazionalismo nella cronaca nera trasmessa in televisione, analizzando un acceso dibattito durante la puntata del 22 maggio di "Storie Italiane", condotto da Eleonora Daniele. Al centro del confronto, l'intervento dell'avvocato Stefano Benvenuto, rappresentante di una testimone, solleva interrogativi su come vengono trattati certi temi nei programmi informativi, in un contesto sempre più competitivo e critico.

Come viene raccontata la cronaca nera in tv?. Un acceso botta e risposta in diretta televisiva ha segnato la puntata del 22 maggio di Storie Italiane, il programma mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Pomo della discordia, l'intervento dell'avvocato Stefano Benvenuto, legale della testimone che avrebbe parlato del presunto difficile rapporto tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Capp a, nell'ambito dell'inchiesta sulla vicenda di Garlasco. Il confronto si è rapidamente trasformato in uno scontro frontale. " Se legge bene tutto vedrà che io mi sono astenuto dal commentare. Se le agenzie hanno avuto queste informazioni per vie traverse, io non posso saperlo...

