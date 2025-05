scontri a breslavia prima della finale della conference

Tensioni e scontri hanno caratterizzato l'atmosfera di Breslavia prima della finale della Conference League, con tifosi di Chelsea e Betis Siviglia protagonisti di violenti episodi. La polizia ha intervenuto, arrestando quattro tifosi spagnoli, colpevoli di aver rimosso le bandiere ufficiali dell'UEFA dal centro della cittĂ , segno di una rivalitĂ che ha superato i confini sportivi.

AGI - Tifosi di Chelsea e Betis Siviglia si sono scontrati per le strade di Breslavia, nel sud-ovet della Polonia, prima della finale di Conference League. La polizia ha fermato quattro tifosi spagnoli, tre dei quali avevano ammainato le bandiere ufficiali fatte montare dall'Uefa nel centro della cittĂ della Slesia. Nella serata di martedì c'era stato un lancio di sedie davanti ai bar fra le due tifoserie ed erano scoppiate diverse risse, sedate con il lancio di lacrimogeni da parte della polizia. Sono stati anche vandalizzati diversi negozi e locali. Chelsea and Betis fans CLASH in explosive scenes! pic.