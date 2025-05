Scompare tra le strade di periferia | turista ritrovato dopo ore di apprensione

A Carovigno, un turista francese è stato dato per disperso nelle strade di periferia durante una visita. L'allerta è scattata intorno a mezzogiorno, generando momenti di forte apprensione tra i familiari e i residenti. Fortunatamente, dopo ore di ricerche intense da parte delle forze dell'ordine, il turista è stato ritrovato sano e salvo, portando sollievo a tutti.

CAROVIGNO - Momenti di apprensione nella mattinata di ieri, martedì 27 maggio, a Carovigno, dove un turista di nazionalità francese è stato dato per disperso nell'area mercatale. L'allarme, scattato intorno a mezzogiorno, ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine.

