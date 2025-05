Sciopero Enel in Liguria | Contro carenza di organici e pessima organizzazione del lavoro

Giovedì 29 maggio, i lavoratori di e-distribuzione del Gruppo Enel in Liguria scenderanno in sciopero per denunciare la grave carenza di organico e una scarsa organizzazione del lavoro. Questa protesta evidenzia le difficili condizioni lavorative, le relazioni sindacali deteriorate e l'assenza di accordi sullo smart working, ponendo l'accento sulla necessità di un cambiamento significativo all'interno dell'azienda.

Giovedì 29 maggio i lavoratori e-distribuzione appartenenti al Gruppo Enel della Liguria incrociano le braccia per protestare contro la carenza di organico, pessime relazioni sindacali, carichi di lavoro sempre più pressanti, mancato accordo sindacale sullo smart working orari di lavoro... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sciopero Enel in Liguria: "Contro carenza di organici e pessima organizzazione del lavoro"

Su questo argomento da altre fonti

Sciopero Enel in Liguria: "Contro carenza di organici e pessima organizzazione del lavoro" - Giovedì 29 maggio i lavoratori e-distribuzione appartenenti al Gruppo Enel della Liguria incrociano le braccia per protestare contro la carenza di organico, pessime relazioni sindacali, carichi di ... 🔗Riporta genovatoday.it

Sciopero generale contro la manovra del governo - A sfilare, dietro a uno striscione bianco, unitario, con scritto "Sciopero generale in Liguria contro la manovra finanziaria" tantissimi lavoratori, precari e pensionati. Molti i cartelli contro ... 🔗Scrive rainews.it

Enel, il 29 maggio anche a Trapani lo sciopero dei lavoratori - Sono sul piede di guerra i sindacati e i lavoratori di Enel. Il 29 maggio tornano a scioperare anche nella provincia di Trapani per protestare “contro ... 🔗Si legge su itacanotizie.it

Sciopero dei lavoratori di Enel in Liguria: chiedono più investimenti e più assunzioni