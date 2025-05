Scintille tra Cerasa e Fassina su La7 Difesa dell’Ucraina ci penalizza? Balle Lei vede dei film basta propaganda

Un acceso dibattito si è sviluppato su La7 tra l’ex viceministro dell'Economia Stefano Fassina e il direttore del Foglio Claudio Cerasa, in merito all'ultimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dell'Unione europea. Fassina ha espresso aspre critiche alla posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre Cerasa ha controbattuto, definendo le sue affermazioni come frutto di "propaganda". Scopri i dettagli di questo scontro acceso.

Botta e risposta a Omnibus (La7) tra l’ex viceministro dell’Economia Stefano Fassina e il direttore del Foglio Claudio Cerasa sul 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia deciso dall’Unione europea nei giorni scorsi. Fassina critica duramente l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’assemblea annuale di Confindustria, definendo le sue parole “surreali” e stroncando la sua iniziativa di aumentare le importazioni di gas dagli Stati Uniti, “che costa tre quattro volte in più di quello che pagavamo prima”. Scudisciate dell’ex deputato di LeU anche alla Ue: “Se non ricostruiamo un rapporto con la Russia, per l’Unione Europea vi sarà una dipendenza energetica che la renderà politicamente subalterna agli Usa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scintille tra Cerasa e Fassina su La7. “Difesa dell’Ucraina ci penalizza? Balle”. “Lei vede dei film, basta propaganda”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scintille in diretta tra Gasparri e Boldrini a La7: “Non faccia la questurina”, “Come si permette!” - Acceso battibecco tra Maurizio Gasparri e Laura Boldrini durante il programma “L’aria che tira”: scintille in studio ... condotta da David Parenzo su La7. Il tema del dibattito era una ... 🔗Riporta msn.com

Inter-Bayern Monaco, scintille in campo tra Acerbi e Muller: il gesto fa infuriare il tedesco - Inter-Bayern Monaco si è conclusa con il tiro alto di Coman nei minuti di recupero, che ha permesso all’arbitro di fischiare la fine del match e sancire l’accesso dell’Inter in semifinale di Champions ... 🔗Come scrive la7.it

Guardare la Francia per capire dove va il mondo. L'analisi di Cerasa a "In Onda" su La7 - con il primo turno del 2017 vedremmo due cose", dice il direttor Claudio Cerasa ospite a In Onda su La7. "Intanto che Macron è andato meglio, che la Le Pen un po’ è migliorata e che Mélenchon ... 🔗Lo riporta ilfoglio.it

Telese vs Giachetti (PD): 'Non hai scioperato per la riforma Fornero' - 'Io l'ho votata'