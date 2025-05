Sciatori e snowboarder portano la neve al torneo dell’Accademia | Lavoriamo per Milano-Cortina 2026

Il torneo di tennis e padel dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, in svolgimento alla Cittadella dello Sport di Bergamo fino al 6 giugno, si colora di emozioni invernali. Sciatori e snowboarder portano l'atmosfera della neve, mentre i protagonisti della Coppa del Mondo si uniscono a questa celebrazione sportiva, in preparazione di Milanocortina 2026. Un evento che unisce sport e solidarietà.

Sulla Cittadella dello Sport di Bergamo, in via Gleno 2L, è tornato a splendere il sole, ma al torneo di tennis e padel dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà (in corso fino al 6 giugno) è come se scintilli la neve, con la partecipazione dei grandi protagonisti della stagione di Coppa del Mondo di sci e di snowboard appena concluse. Messi gli sci e le tavole momentaneamente da parte, si sono cimentati con la racchetta da tennis gli sciatori Christof Innerhofer, Filippo Della Vite, Nicolò Molteni, Mattia Casse e i fratelli Guglielmo e Giulio Bosca, nonché lo snowboarder Maurizio Bormolini e l’allenatore federale e direttore tecnico delle squadre nazionali di snowboard italiane Cesare Pisoni... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sciatori e snowboarder portano la neve al torneo dell’Accademia: “Lavoriamo per Milano-Cortina 2026”

Ne parlano su altre fonti

Sciatori notturni sull'Etna: emozionante discesa tra neve e lava incandescente. Il video è virale - Nella notte dell'11 febbraio 2025, l'Etna ha offerto uno spettacolo mozzafiato: un gruppo di sciatori ha affrontato ... Il contrasto tra il bianco della neve e il rosso della lava crea una scena ... 🔗Si legge su msn.com

Himalaya, il momento in cui scende la valanga: sciatori travolti e sepolti sotto la neve - Il filmato mostra il terrore degli sciatori che cercano di mettersi al riparo quando la massa di neve si avvicina verso di loro. Nelle immagini il testimone riprende con il proprio cellulare fino ... 🔗Lo riporta rainews.it

Trasporti, sciatori più green con il treno della neve - È della metà di febbraio la notizia del ripristino del "Treno della Neve", l'Intercity Notte 764 ... a San Candido in Val Pusteria (Bz), portando i turisti direttamente nelle località ... 🔗Lo riporta ansa.it

Impressionante video di una caduta in un crepaccio, miracolosamente salvo lo sciatore!