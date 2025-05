Sciame di api ‘sceglie’ la Rocca di Lugo | recuperate dal carabiniere

Questa mattina a Lugo, i carabinieri sono intervenuti per recuperare uno sciame di api che si era insediato nella storica Rocca Estense, accanto ai celebri capperi della zona. Un'operazione che ha messo in luce l'importanza della tutela dell'ambiente e della biodiversità anche nei contesti urbani.

Lugo (Ravenna), 28 maggio 2025 – Provvidenziale intervento, questa mattina a Lugo, dei carabinieri che hanno provveduto al recupero, davanti alla Rocca Estense (sede del Comune), di uno uno sciame di api che, accanto ai noti ' capperi della Rocca ', aveva deciso di collocarsi all'interno di una delle tante finestre che si affacciano sulla piazza Garibaldi, a poca distanza dalle bancarelle che questa mattina affollavano la piazza in occasione del mercato ambulante. Una chiamata è bastata per allertare i militari di San Lorenzo che, effettuato un sopralluogo, hanno immediatamente recintato la zona ed allontanato i tanti curiosi che in quel momento stavano effettuando le loro compere al mercato o semplicemente una passeggiata per le vie del centro...