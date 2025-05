Schlein su corteo per Gaza | Non saranno accolte richieste di Iv e Azione

Il centrosinistra si mobilita in una manifestazione a Roma per protestare contro il conflitto a Gaza, previsto per oggi alle 14 da piazza San Giovanni. I leader di Pd, M5S e Avs hanno escluso l'accoglimento delle richieste di Iv e Azione, sottolineando l’urgenza di porre fine a un conflitto che continua a causare vittime innocenti.

Come annunciato dai leader del centrosinistra in un punto stampa alla Camera, la manifestazione partirà alle 14 da piazza San Giovanni, a Roma, con l'obiettivo di protestare contro il proseguimento di un conflitto che quotidianamente provoca vittime innocenti. Pd, M5S, Avs hanno deciso di non accogliere le richieste dei partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein su corteo per Gaza: “Non saranno accolte richieste di Iv e Azione”

