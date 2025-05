Schlein per Gaza Tutti a Roma il 7 giugno contro Netanyahu Ma manca la piazza e resta il nodo silenzio elettorale

Il 7 giugno si svolgerà a Roma una manifestazione di centrosinistra contro Netanyahu, incentrata sulla crisi a Gaza. Nonostante l'importanza dell'iniziativa, persiste l'incertezza riguardo alla location e alla modalità di partecipazione. Mentre si invoca la figura di Liliana Segre, il dibattito si accende sul silenzio elettorale e sulla necessità di chiarire le piattaforme di mobilitazione.

Il cuore sbanda a Gaza. E anche il calendario. Manifestare, sì, ma dove, quando, e la "piattaforma"? Si organizza una grande giornata di centrosinistra, contro Netanyahu, si invoca Liliana Segre su.

