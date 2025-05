Schlein Conte Fratoianni e Bonelli annunciano la manifestazione per Gaza Ma senza Renzi e Calenda

Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato una manifestazione a sostegno di Gaza, fissata per il 7 giugno alle 14 in piazza San Giovanni. Nonostante l'assenza di Renzi e Calenda, i leader politici hanno esitato a lanciare un forte invito agli italiani per partecipare al corteo, sottolineando l'importanza della solidarietà in questo momento cruciale.

"Lanciamo un appello agli italiani e alle italiane perch√© vengano al corteo il 7 giugno alle 14 per raggiungere piazza San Giovanni". Lo dice Angelo Bonelli in piazza Montecitorio dove, assieme a Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ha lanciato l'appello per la¬†manifestazione¬†del 7 giugno per Gaza.¬†La piattaforma dell'iniziativa √® la mozione unitaria di Pd, M5S e Avs, hanno detto i leader dell'opposizione ai cronisti che chiedevano di eventuali integrazioni come richiesto da Iv, Azione e Sinistra per Israele. "Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini, tutte le persone che ritengono che a Gaza si stiano calpestando i diritti fondamentali e i principi¬†umani, tutti quelli che si distanziano da questa complicit√†, a partecipare al corteo e poi in piazza", ha spiegato Conte: "Abbiamo una mozione unitaria che sar√† alla base di questa iniziativa per dire basta a questo massacro e a questo silenzio assordante del governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli annunciano la manifestazione per Gaza. Ma senza Renzi e Calenda

