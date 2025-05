Schlein a Meloni Facciamo una legge insieme sul femminicidio

Unitevi a noi per promuovere una legge contro il femminicidio, perché nessuna donna o ragazza deve più pagarne il prezzo. È fondamentale agire subito per combattere la violenza di genere e cambiare le radici culturali di una società ancora troppo patriarcale. Solo insieme possiamo fermare questa strage quotidiana.

ROMA (ITALPRESS) – “Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola. Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. La violenza di genere va fermata. Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società ed ha attecchito anche tra i più giovani. Per questo bisogna fare una grande battaglia culturale, educativa, che parta dalle scuole, altrimenti arriveremo sempre troppo tardi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un video pubblicato su Instragram. 🔗 Leggi su Ildenaro.it