Schindler scrivanie nel verde | il colosso dell’ascensore ripensa la sua sede

Concorezzo (Monza), 28 maggio 2025 – Nuovo look per Schindler: il colosso degli ascensori festeggia i 75 anni in Italia e i 150 dalla fondazione rifacendo il quartier generale italiano a Concorezzo. L'intervento di restyling sarà sull'intera sede, compresa la c elebre torre a tre facce, usata per i test dei nuovi modelli, uno dei simboli dello skyline brianzolo. È questo il regalo che si concede il gruppo svizzero con base alle porte di Monza dal 1969. "L'idea di fondo è sempre quella di migliorare la qualità della vita delle persone a cominciare dai nostri dipendenti – dice l'ad Matteo Napoli – un investimento strategico in Italia che mette al centro benessere e sostenibilità"...