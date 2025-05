Schindler il lifting a 75 anni Nel colosso degli ascensori si lavorerà fra terrazze e caffè

La storica sede di Schindler, simbolo del colosso svizzero degli ascensori, si prepara a una rinascita. Dopo 75 anni, la celebrazione di un importante lifting avverrà tra terrazze e caffè, riportando luce alla celebre torre a tre facce. Impacchettata per i lavori, tornerà a svettare nei cieli brianzoli, testimoniando il forte legame con il territorio e l'impegno continuo dell'azienda.

La celebre torre a tre facce è impacchettata, ma già a fine estate tornerà a svettare nei cieli brianzoli, un’icona per chi vive da queste parti. La sede storica di Schindler, il colosso svizzero degli ascensori, guarda avanti e si regala una nuova veste che racconta radici, impegno e missione dell’azienda. Ieri, a Concorezzo, il progetto di rigenerazione è stato presentato. Alla base di tutto, il benessere dei dipendenti, le relazioni, il cambio di paradigma del lavoro, con la generazione Zeta che esige impegno green. E il Gruppo non ha lesinato. Il rendering anticipa una struttura piena di luce fra verde e terrazze, caffè, ristorante, palestra, una piazza coperta, uffici su più livelli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schindler, il lifting a 75 anni. Nel colosso degli ascensori si lavorerà fra terrazze e caffè

