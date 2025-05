' Schifosa' che sarei io buon compleanno Mi insultano dopo i miei commenti sul grande caos

In un clima di tensione e polemiche, il compleanno diventa pretesto per insulti dopo le mie critiche al Grande Caos della festa del Napoli. Mentre ricevo messaggi di auguri, emergono offese come "schifosa", portandomi a coinvolgere la polizia informatica per tutelare la mia sicurezza. Le reazioni, variabili e dirette, evidenziano la fragilitĂ del dialogo in un'epoca dominata dai social media.

Ribadisco la festa del Napoli di lunedì è stato il Grande Caos. E oggi tra i messaggi di auguri trovo l’insulto: schifosa. Segnalato subito alla polizia informatica che mette in atto la sospensione dell’account. Ne seguono altri, meno ruvidi: Vergogna, sono un’ipocrita, sono ridicola, scrivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 'Schifosa' (che sarei io) buon compleanno. Mi insultano dopo i miei commenti sul grande caos

