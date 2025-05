Schianto alla rotatoria | furgoncino finisce fuori strada e abbatte una recinzione

Un furgoncino è uscito di strada dopo un incidente alla rotatoria tra Valenzano e via Fanelli, nella mattinata del 28 maggio. Le cause dell'evento sono attualmente in fase di accertamento, ma il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha abbattuto una recinzione. I dettagli sulla dinamica e i possibili feriti sono ancora da chiarire.

Incidente, nella mattinata di oggi, 28 maggio, alle porte di Valenzano. Per cause in corso di accertamento un furgoncino, all'altezza della rotatoria che collega l'abitato con via Fanelli e con la strada per Ceglie, è finito fuori strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo terminando... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Schianto alla rotatoria: furgoncino finisce fuori strada e abbatte una recinzione

