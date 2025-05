Schiaffo a Macron MEME | dai giochi erotici in cui Brigitte picchia il marito a gattoni a lui senza dente e con l' occhio nero - GALLERY

L'inaspettato schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel, immortalato durante la loro uscita dall'aereo in Vietnam, ha innescato un'ondata di ilarità sui social. I meme che reinterpretano il momento, alcuni scherzando su giochi erotici, stanno impazzando online, dando vita a una galleria creativa e divertente. Scopriamo insieme come questo episodio ha ispirato la fantasia degli utenti!

Boom di MEME su Macron e Brigitte dopo lo schiaffo immortalato nel momento dell'uscita dall'aereo atterrato in Vietnam Lo schiaffo che la premier dame Brigitte Macron ha tirato al presidente francese Emmanuel Macron ha scatenato l'ilarità sul web dove sono spuntati tantissimi MEME. In uno la...

