Scena di stupro non prevista nel copione di Horizon | An American Saga | Kevin Costner è stato citato in giudizio dalla controfigura Devyn LaBella

Problemi seri per Kevin Costner e la produzione di “Horizon: An American Saga”. La controfigura Devyn LaBella ha intentato una causa nei confronti di Costner, accusandolo di aver incluso una “scena di stupro non prevista” nel copione. Questa controversia solleva interrogativi sulla direzione artistica del film e sul trattamento riservato agli attori coinvolti nella produzione.

Problemi in vista per Kevin Costner e la produzione del secondo capitolo della saga western “Horizon: An American Saga “. La controfigura Devyn LaBella ha citato in giudizio Kevin Costner per una presunta “scena di stupro non prevista”. Secondo le denunce, il regista, attore e produttore avrebbe improvvisato una scena in cui il personaggio interpretato da Ella Hunt, Juliette, avrebbe dovuto subire una violenza, senza il consenso dell’attrice. Come si legge sulla denuncia, LaBella non è stata assunta per “ Horizon 3 ” e per nessun altro progetto del coordinatore degli stunt, nonostante in precedenza avesse lavorato regolarmente per Costner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scena di stupro non prevista nel copione di Horizon: An American Saga”: Kevin Costner è stato citato in giudizio dalla controfigura Devyn LaBella

