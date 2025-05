Scena di stupro non prevista E per Kevin Costner scatta la denuncia

Una controfigura della saga "Horizon" ha deciso di citare in giudizio Kevin Costner, accusandolo di non averla informata riguardo a una scena di stupro non prevista durante le riprese. L'episodio ha suscitato un acceso dibattito, con Costner che difende la sua posizione. Scopriamo i dettagli di questa controversa situazione e le reazioni che ne sono scaturite.