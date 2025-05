Scena di stupro improvvisata senza consenso Kevin Costner denunciato da una stuntwoman L’accusa di molestie e la difesa dell’attore

Una scena di stupro improvvisata senza consenso, coinvolgendo Kevin Costner, ha sollevato polemiche e accuse di molestie da parte della stuntwoman Devyn LaBella. L’attrice denuncia che la scena sarebbe stata creata senza preavviso, preparazione o coordinamento, suscitando un acceso dibattito sulle dinamiche sul set e il rispetto dei protocolli di sicurezza.

Una scena di stupro «non prevista», a cui la donna avrebbe partecipato «senza preavviso, senza preparazione, senza consenso e senza la presenza di un coordinatore dell’intimità». L’attore Kevin Costner è stato accusato di molestie dalla stuntwoman Devyn LaBella, secondo cui il Premio Oscar avrebbe improvvisato una scena della saga Horizon in cui la controfigura avrebbe dovuto subire una violenza. «Umiliata e traumatizzata», così si è definita la donna nella causa in cui ha apertamente attaccato «l’incapacità persistente delle società di produzione di Hollywood di comprendere e affrontare le conseguenze dell’esibirsi in scene sessualmente esplicite e violente». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Scena di stupro improvvisata senza consenso», Kevin Costner denunciato da una stuntwoman. L’accusa di molestie e la difesa dell’attore

