scelto il nuovo amministratore delegato di stellantis

Stellantis ha ufficializzato la nomina di Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato, scelto all'unanimità dal consiglio di amministrazione. La decisione è scaturita da un approfondito processo di ricerca condotto da un comitato speciale presieduto da John Elkann, con l’obiettivo di trovare il leader più adatto a guidare l'azienda verso nuove sfide e opportunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Antonio Filosa – ha ufficializzato Stellantis – è il nuovo amministratore delegato. E’ stato scelto all’unanimità dal cda dopo “un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”, da parte di uno speciale Comitato guidato da John Elkann. Attuale responsabile Americhe e Qualità, assumerà la carica dal 23 giugno. Sarà convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti. Il cda lo ha scelto per “la sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore auto, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della ineguagliabile conoscenza dell’azienda e delle riconosciute qualità di leadership”... 🔗 Leggi su Anteprima24.it