Scelgo il gioco che fa bene alla salute un anno di attività per prevenire le dipendenze e rafforzare le relazioni

In un'epoca di fragilità, l'iniziativa "Scelgo il gioco che fa bene alla salute" promuove un anno di attività dedicato alla prevenzione delle dipendenze e al rafforzamento delle relazioni. Coinvolgendo bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani, il progetto, condotto dall'associazione Elementi e supportato dalla Regione Siciliana e dal ministero del Lavoro, mira a creare comunità più resilienti e sane.

Un’iniziativa corale che coinvolge bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani in un percorso di prevenzione e benessere condotto dall'associazione Elementi e sostenuto dalla Regione Siciliana e dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In un’epoca segnata da fragilità... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Scelgo il gioco che fa bene alla salute", un anno di attività per prevenire le dipendenze e rafforzare le relazioni

