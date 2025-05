scattano isole pedonali e divieti per l estate

Con l'arrivo dell'estate, scattano nuove isole pedonali e divieti per garantire una viabilità più fluida e sicura. Da domani fino al 15 settembre, diverse strade della città saranno interdette al traffico dalle 20 alle 24, promuovendo la vivibilità e l'accessibilità per residenti e turisti. È importante prestare attenzione ai divieti per evitare sanzioni e contribuire a un'estate serena per tutti.

Occhio ai divieti. Da domani e fino al 15 settembre riparte la viabilità estiva. Istituite isole pedonali serali, dalle 20 alle 24, in via Perugia, via Trau, via Roma, via Pascoli, via Arno, via Adriatico, via Torre, via Ovidio, via Virgilio e via Tibullo. Sempre nella stessa fascia oraria, viale Panzini sarà percorribile a senso unico nella direzione Rimini–Ravenna. Da giugno i posti auto non a pagamento in piazza del Popolo, piazza Falcone e Borsellino, via Dossetti e via dei Mille, g saranno regolamentati con disco orario. I parcheggi a pagamento invece sono attivi da inizio maggio. Sabato, dalle 19 alle 22, in occasione della 51esima Maratonina dei laghi, stop alla circolazione lungo tutto il circuito cittadino, tra cui le vie Uso, Rubicone, Colombo, Pascoli, Panzini, Arno e Torre e piazza Matteotti, e ancora lungo le vie Ravenna, Properzio, Ovidio, Italico, Ennio, Tibullio, Pisani, Bobbio, san Martino, piazza don Giovanni Verità, le vie Teano, Talamone, Sirtori, Melito, Onofri, Abba, Garibaldi, Canzio, Partinico, Crispi, Bixio, Caprera, Piemonte, Aspromonte, Ruffilli, Berlinguer, Saragat, Moro, La Malfa e via dei Saraceni...