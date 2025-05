Scarica scarti edili a Cassina ma la telecamera lo filma | denunciato l’inquinatore

Un inquinatore abusivo è stato identificato e denunciato a Cassina De’ Pecchi grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il cinquantenne di Cernusco sul Naviglio è stato sorpreso mentre scaricava notte tempo scarti edili e masserizie da un camion, contribuendo così a un grave problema ambientale. L’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della tecnologia nella lotta contro i reati ambientali.

Cassina De’ Pecchi (Milano), 28 maggio 2025 – Scarica rifiuti e masserizie dal camion nottetempo, ma lo inchiodano le telecamere di videosorveglianza: inquinatore abusivo “trasfertista” identificato e denunciato. E’ un cinquantenne di Cernusco sul Naviglio. Aveva scelto, per liberarsi di quintali di lamiere, bancali, scarti di cantiere e pattume assortito una zona isolata nella frazione di Sant’Agata, in via Torrente Molgora. Sono state le immagini registrate dalla telecamera a restituire, chiara e nitida, l’azione mordi e fuggi: l’arrivo notturno del camion in zona isolata, lo scarico, e poi, velocissima, la fuga... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scarica scarti edili a Cassina ma la telecamera lo filma: denunciato l’inquinatore

