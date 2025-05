Scambio più soldi | ecco l’offerta dell’Inter alla Lazio

L'Inter ha presentato una proposta di scambio con la Lazio, offrendo un pacchetto di denaro per attirare i capitolini. Tuttavia, il presidente Lotito ha risposto con un secco rifiuto. Mentre i nerazzurri si preparano per la finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain, le trattative di calciomercato continuano a tenere banco nel mondo del calcio.

Arriva la proposta dei nerazzurri al patron laziale Lotito: secco no dei capitolini allo scambio con gli ex campioni d'Italia L' Inter si prepara alla finalissima di Champions League, in programma sabato sera a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.it I nerazzurri vogliono mettersi alle spalle la delusione per lo scudetto perso al fotofinish nel duello con il Napoli, con l'obiettivo di riportare il massimo trofeo continentale nella bacheca di Viale della Liberazione 15 anni dopo il trionfo targato Mourinho. Intanto impazzano i rumors sul futuro in panchina di Simone Inzaghi, ingolosito dalla faraonica offerta proveniente dall'Arabia Saudita da parte dell' Al-Hilal...

