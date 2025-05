Scambia poliziotti in borghese per clienti in attesa pusher denunciato

Un pusher marocchino di 34 anni è stato denunciato dopo aver scambiato due poliziotti in borghese per potenziali clienti. L'episodio, avvenuto il 27 maggio in via Calciati, una zona nota per lo spaccio, ha portato a un'operazione di controllo da parte delle forze dell'ordine, culminando nell'arresto del giovane spacciatore.

Ha scambiato due poliziotti in borghese per clienti che lo stavano aspettando ed è finito dritto in questura. È accaduto nel pomeriggio del 27 maggio in via Calciati, nota zona di spaccio. Gli agenti stavano effettuando alcuni controlli a seguito di una segnalazione quando un 34enne marocchino si.

