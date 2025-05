Scalzo in strada ha rincorso un agente del traffico | così è scappato l’italiano rapito e torturato a New York

Un giovane italiano di 29 anni, rapito e torturato a New York, è riuscito a fuggire in strada, rincorrendo un agente del traffico a piedi. La drammatica fuga è stata catturata dalle telecamere di sicurezza di Soho. Dopo aver chiesto aiuto a un poliziotto, il torinese è stato soccorso e dimesso dall’ospedale. Le sue condizioni sono in miglioramento. continua a leggere...

La fuga del 29enne torinese è stata immortalata da un video delle telecamere di sicurezza della zona di Soho dove si sono consumati i fatti. L'uomo è scappato a piedi ed è riuscito a chiedere aiuto a un poliziotto di passaggio. Il giovane è stato dimesso dall’ospedale e sta meglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scalzo in strada ha rincorso un agente del traffico: così è scappato l’italiano rapito e torturato a New York

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scalzo in strada ha rincorso un agente del traffico: così è scappato l’italiano rapito e torturato a New York - La fuga del 29enne torinese è stata immortalata da un video delle telecamere di sicurezza della zona di Soho dove si sono consumati i fatti ... 🔗Si legge su fanpage.it

Bambino di 5 anni vaga scalzo sulla strada provinciale, i genitori lo avevano lasciato solo in casa - Non aveva nemmeno le scarpe addosso, scalzo e con un paio ... tempo abbia vagato da solo per strada ai bordi di una provinciale piena di traffico. Ai militari ha spiegato di essere uscito di ... 🔗Lo riporta torino.repubblica.it

80ENNE RINCORRE UNA DONNA PER STRADA: «HA TENTATO DI RUBARE IN CASA» | 29/09/2024