Scacciapensieri Dopo otto anni la nuova viabilità | Strada più sicura

Dopo otto anni di attesa, la nuova viabilità di Scacciapensieri è finalmente realtà. Inaugurata ieri di fronte all'Istituto Bettino Ricasoli, l'opera di urbanizzazione, costata oltre 800mila euro, ridisegna il tratto stradale e introduce il doppio senso di marcia, assente dal 2017. Un passo significativo verso una maggiore sicurezza e un miglioramento della mobilità per la comunità senese.

Un’importante opera d’urbanizzazione e di rinnovo, quella inaugurata ieri davanti all’Istituto Bettino Ricasoli. Un tratto di strada rinnovato per un importo superiore agli 800mila euro e che restituisce ai senesi una viabilità a doppio senso, che in quel tratto mancava dal 2017. L’intervento ha previsto la realizzazione di un marciapiede integrato con parte delle alberature presenti che riqualificano la viabilità veicolare e pedonale della zona, senza dimenticare nuove componenti per l’illuminazione del tratto. "Restituito alla città un luogo migliore, in termini di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento degli ingressi del plesso scolastico presente sul posto – afferma l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini –... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scacciapensieri. Dopo otto anni la nuova viabilità: "Strada più sicura"

