Sbalzato dalla bici finisce contro il muro è gravissimo

Un grave incidente ha coinvolto un ragazzino di 14 anni a Stradella, in provincia di Pavia. Durante una caduta dalla sua bicicletta, il giovane è stato sbalzato contro un muro, subendo un trauma cranico. Trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo, le sue condizioni sono critiche. Il drammatico evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale per i ciclisti.

STRADELLA (Pavia) Nella caduta dalla sua bicicletta è stato sbalzato dalla sella ed è andato a sbattere la testa contro il muro di un'abitazione. Un ragazzino di soli 14 anni, residente a Stradella, di origini romene, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sembravano inizialmente serie ma non gravissimie, ma sono poi peggiorate per un'emorragia cerebrale conseguente al trauma cranico ed è stato necessario procedere d'urgenza con un delicato intervento chirurgico, al termine del quale è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita...

