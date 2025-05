Satisfaction | compie 60 anni l’inno alla ribellione dei Rolling Stones

Nel 2023, "Satisfaction" dei Rolling Stones celebra 60 anni e rappresenta un inno alla ribellione che ha segnato un'epoca. In un contesto musicale dominato dai Beatles, questa canzone ha rivoluzionato le classifiche e influenzato la vita di milioni di adolescenti. Esploriamo i primi mesi del 1965 e il confronto tra i due gruppi che hanno definito una generazione, a partire dalle soffitte di Kenwood.

Da una parte i Beatles, dall’altra i Rolling Stones: L’istantanea della musica che cambiato per sempre il volto delle classifiche e la vita di milioni adolescenti è racchiusa nella crionaca dei primi mesi del 1965. In Inghilterra i Fab Four, in particolare, John e Paul chiusi in una soffitta di Kenwood alle prese con il giro armonico di Help!, un grido d’aiuto nato dall’insoddisfazione di Lennon per la sua vita e il suo matrimonio. Dall’altra parte Keith Richards, in una stanza d’albergo a Clearwater, in Florida, accompagnato da una chitarra acustica e dall’immancabile bottiglia di whisky. Richards appoggia sul letto un registratore a cassette Philips e suona per la prima volta il riff che cambierà la carriera dei Rolling Stones e il corso della musica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Satisfaction: compie 60 anni l’inno alla ribellione dei Rolling Stones

Cosa riportano altre fonti

Il silenzio nelle coppie e lo spaesamento tra Italia e Giappone nel romanzo di francesca scotti; Un posto al sole guida la serata di rai 3 con svolte drammatiche e tensioni a palazzo palladini il 19 maggio; Michele morrone racconta la sua lotta con l’alcol e gli anni difficili dopo la separazione; Jodie foster a cannes 2025: tra francese, riflessioni personali e un ruolo insolito in vie privée di rebecca zlotowski. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Satisfaction: compie 60 anni l’inno alla ribellione dei Rolling Stones - Come un riff di chitarra, nato in una stanza d’albergo in Florida, ha cambiato il corso della musica ... 🔗Si legge su panorama.it

Satisfaction dei Rolling Stones compie 60 anni: ecco testo e significato della canzone cult - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

Sessant’anni di “Satisfaction”: il ruggito eterno dei Rolling Stone - Nel 1965, il mondo stava cambiando. Le strade ribollivano di proteste, i giovani cercavano una voce e la musica stava per entrare in una nuova era. Il 4 giugno di quell’anno usciva un ... 🔗Come scrive msn.com

Solidarietà, Telefono Amico compie 60 anni