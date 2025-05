Sassano il ‘Falcone’ presenta il progetto ‘Scuola viva’

L'Istituto comprensivo statale "Giovanni Falcone" di Sassano avvia il progetto "Ricominciamo da qui" nell'ambito del programma "Scuola Viva". Destinato agli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado, il progetto si propone di offrire nuove opportunità educative e formativi, contribuendo così a un percorso di crescita e sviluppo per i giovani della comunità.

L'Istituto comprensivo statale "Giovanni Falcone" di Sassano anche per questo anno scolastico partecipa al programma "Scuola Viva" con il progetto "Ricominciamo da qui", con l'obiettivo di offrire agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado la possibilità di partecipare a diverse e coinvolgenti attività extra didattiche. Il progetto, realizzato grazie ad importanti azioni di partenariato con enti del territorio quali Heracles, Slashtoo, Fo.sa.pa. srl, Associazione R.e.s.t.a. Vallo di Diano, e grazie all'attenzione e alla lungimiranza della Dirigente Scolastica, Patrizia Giovanna Pagano, consta di sette moduli: 1 LABORATORIO ARTISTICO FARE PER IMPARARE; 2 SPORT MARZIALE; 3 UNA SCUOLA DIGITALE; 4-5 TUTTI IN ACQUA; 6 MAKE YOUR WAY AROUND THE WORLD; 7 LEGALITA' E AMBIENTE; Il modulo "Laboratorio Artistico fare per Imparare" ha l'obiettivo di realizzare un laboratorio artistico condotto con tecniche pittoriche e manipolative con la prospettiva di migliorare e sviluppare appieno le capacità emotive, comunicative e relazionali degli alunni coinvolti.