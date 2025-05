Sasi Tiberini | Ora una nuova fase per la gestione idrica Non bastano i conti in ordine

Massimo Tiberini, sindaco di Senigallia, commenta la recente nomina del nuovo presidente di Sasi, sottolineando che ora è necessaria una nuova fase nella gestione dell'acqua, poiché non bastano più i soli conti in ordine. In un'analisi articolata, Tiberini evidenzia l'importanza di affrontare le sfide della risorsa idrica oltre l'aspetto economico, per garantire un futuro sostenibile.

Il sindaco Di Casoli, Massimo Tiberini, commenta la nomina del nuovo presidente della Sasi avvenuta ieri, 27 maggio, precisando innanzitutto di non aver partecipato al voto di approvazione del bilancio 2024 dell'azienda: "Pur riconoscendo la correttezza formale dei conti e l’equilibrio economico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sasi, Tiberini: “Ora una nuova fase per la gestione idrica. Non bastano i conti in ordine”

Sasi, Tiberini: “Ora una nuova fase per la gestione idrica. Non bastano i conti in ordine” - L'articolo esplora la recente nomina del nuovo presidente della Sasi, con particolare attenzione alla posizione del sindaco di Casoli, Massimo Tiberini. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sasi, Tiberini: “Ora una nuova fase per la gestione idrica. Non bastano i conti in ordine”; Nuovo Cda Sasi, Tiberini: Riunioni periodiche per ascoltare territori e criticità; Casoli, il Sindaco interviene sull’elezione del nuovo CDA SASI; Sasi Tiberini | Ora una nuova fase per la gestione idrica Non bastano i conti in ordine. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Via Bolognese, nuova fase dei lavori alla rete idrica: senso unico alternato dal 28 aprile - Prenderà il via lunedì 28 aprile una nuova fase dei lavori per il rinnovo della rete idrica su via Bolognese, una delle arterie principali del traffico fiorentino e strategica per i numerosi ... 🔗Come scrive msn.com