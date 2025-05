sasà greco nuovo direttore tecnico della correggese in serie d

Sasà Greco è ufficialmente il nuovo direttore tecnico della Correggese, fresca di ritorno in Serie D. Con un impressionante passato da attaccante e 381 gol all’attivo, Greco ha precedentemente guidato l’Arcetana verso la promozione in Eccellenza e la salvezza. Ora, si prepara ad affrontare una nuova sfida per rilanciare il club emiliano.

È ufficiale: Sasà Greco è il nuovo direttore dell’area tecnica della Correggese, che è appena tornata in Serie D. Greco, ex bomber da 381 gol in carriera, ha firmato dopo un biennio all’Arcetana con cui ha ottenuto prima la promozione in Eccellenza e poi la salvezza diretta da diesse. Lavorerà col confermato direttore sportivo Alberto Vicini. In Eccellenza triplo colpo per uno scatenato Fabbrico: dalla Riese ecco il difensore del 2001 Samuele Malavolti. Per la corsia mancina Alessandro Nocerino, che ha lavorato con mister Galantini già a San Felice e Rolo. È un 2001 reduce da un brutto infortunio al ginocchio, e la società punta al suo riscatto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net