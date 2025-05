sarzana elisoccorso fantasma annunci e niente fatti la regione deve chiarire

A Sarzana, la promessa di una base per l’elisoccorso nel Levante Ligure rimane solo un miraggio. Nonostante gli annunci da parte della Regione, i fatti tardano ad arrivare. Davide Natale, consigliere del Pd, interroga nuovamente l’amministrazione, evidenziando l'urgenza di chiarire la situazione e garantire un servizio essenziale per la popolazione.

Sarzana (La Spezia), 28 maggio 2025 – Ancora nessuna traccia della base per l’elisoccorso del Levante Ligure, più volte annunciata dalla Regione come di imminente attivazione. Sulla questione torna Davide Natale, consigliere e segretario regionale del Pd. “Accogliamo con soddisfazione il collaudo di due piazzole per l’elisoccorso abilitate al volo notturno nei territori di Carro e Rocchetta Vara – spiega –. La cosa che ci sconcerta è che la piazzola per l’elisoccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana non sia stata attrezzata, nonostante le rassicurazioni, per il volo notturno. Inoltre non possiamo non chiederci ancora una volta che fine abbia fatto il progetto di una base per il Levante Ligure in Val di Magra... 🔗 Leggi su Lanazione.it