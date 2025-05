Sarri Lazio il clamoroso ritorno in biancoceleste prende corpo per l’ex Juve! I contatti sono serratissimi | c’è già la base del contratto! I dettagli

Maurizio Sarri potrebbe tornare alla Lazio, dove ha già allenato con successo. Dopo i contatti serrati, sembra che ci sia già una base di accordo per il nuovo contratto. Le voci, un tempo considerate fantasiose, si stanno rapidamente trasformando in realtà. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intrigante possibilità.

Sarri Lazio, avanza l'ipotesi di un clamoroso ritorno in biancoceleste. I contatti e il contratto ci sono. Tutti i dettagli. La clamorosa indiscrezione quasi fantasiosa di un ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio sta diventando realtà. La conferma è arrivata qualche minuto attraverso il rilancio di Sky Sport. Secondo quanto appreso, l'ex allenatore della Juve è in contatti piuttosto fitti con la dirigenza biancoceleste. C'è già una base di contratto pronta. Infatti, il punto di partenza ruota attorno a un biennale da 2,8 milioni di euro a stagione.

Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio - Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore. 🔗continua a leggere

