Sardegna respinto ricorso Todde contro decadenza da presidente Regione

Il tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro la sua decadenza. L’ordinanza, emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello, risale al 20 dicembre 2024, e segna un'importante svolta nella scena politica sarda, sollevando interrogativi sulle implicazioni future per la leadership regionale.

Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ ordinanza di decadenza emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello. Il provvedimento, adottato il 20 dicembre 2024 e notificato lo scorso 3 gennaio, contesta la regolarità delle spese sostenute dalla presidente durante la campagna elettorale per le regionali prima del voto di febbraio 2024. Spetterà ora al consiglio regionale pronunciarsi in via definitiva sulla decadenza di Todde, confermata dai giudici. Per cosa è stata dichiarata decaduta Alessandra Todde... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sardegna, respinto ricorso Todde contro decadenza da presidente Regione

