Sardegna respinto il ricorso di Alessandra Todde | Gravi irregolarità sulle spese elettorali Ma lei tira dritto | Non mi dimetto

Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso di Alessandra Todde, presidente della Sardegna, riguardo a irregolarità nelle sue spese elettorali. Nonostante il parere sfavorevole del Collegio regionale di garanzia elettorale, Todde ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi e continuerà a ricoprire il suo ruolo. La situazione solleva interrogativi sul futuro politico della leader sarda.

Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla presidente della Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari. Questa ordinanza, notificata lo scorso 3 gennaio, sollevava presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese relative alla campagna elettorale di febbraio 2024. La governatrice aveva chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria di 40 mila euro inflitta dal Collegio di garanzia elettorale regionale. Nel provvedimento di 65 pagine, il tribunale ha invece confermato la fondatezza delle contestazioni. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Sardegna, respinto il ricorso di Alessandra Todde: «Gravi irregolarità sulle spese elettorali». Ma lei tira dritto: «Non mi dimetto»

