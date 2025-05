sardegna il tribunale respinge il ricorso di todde sulla decadenza

Il Tribunale ordinario di Cagliari ha respinto il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, riguardante la decadenza. La decisione, emessa dalla prima sezione civile guidata dal giudice Gaetano Savona, mette in luce i temi legali connessi all'ordinanza-ingiunzione notificata il 3 gennaio, gettando ulteriore luce sulle dinamiche politiche e giuridiche in corso nell'isola.

Il Tribunale ordinario di Cagliari, attraverso la prima sezione civile presieduta dal giudice Gaetano Savona, ha respinto il ricorso presentato da Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, sulla decadenza. L’istanza mirava a contestare l’ordinanza-ingiunzione notificata il 3 gennaio dal Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello, nella quale venivano evidenziate presunte irregolaritĂ nella rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale del febbraio 2024. Il collegio trasmetterĂ gli atti al presidente del Consiglio regionale. Nel provvedimento, il collegio giudicante ha chiarito che « il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza », ma ha rilevato delle violazioni ritenute rilevanti, trasmettendo per questo gli atti al presidente del Consiglio regionale... 🔗 Leggi su Lettera43.it