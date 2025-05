Sardegna decadenza Todde respinto ricorso della governatrice Cosa succede ora

La recente decisione della prima sezione civile del tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso della governatrice Todde, riguardo alla sua presunta decadenza. La procura aveva sostenuto l'inesistenza delle motivazioni alla base del provvedimento, ma il tribunale ha ribadito la legittimità della situazione. Ora, gli sviluppi futuri sulla governance della Sardegna restano incerti e susciteranno un dibattito acceso.

La prima sezione civile del tribunale di Cagliari ha bocciato la tesi della procura, che aveva dichiarato inesistenti le motivazioni della decadenza della presidente...

