Sapri intitolata a Giuseppe Russo la sede della Polstrada

Questa mattina, a Sapri, si è tenuta una toccante cerimonia per l'intitolazione del Distaccamento della Polizia Stradale all'agente Giuseppe Russo, scomparso in servizio il 30 maggio 1988. Un tributo emozionante per ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita alla sicurezza delle strade, onorando la sua memoria e il suo contributo alla comunità. Chi era Giuseppe Russo? Scopriamo la sua storia e il suo coraggio.

