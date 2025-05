Sappe | Sovraffollamento e carenza d’organico caos a Poggioreale

Il carcere di Poggioreale a Napoli è tornato al centro delle cronache per un episodio di violenza che mette in luce il grave sovraffollamento e la carenza di personale. Un detenuto, protestando per una videochiamata non programmata, ha aggredito il personale di polizia penitenziaria, evidenziando il caos che regna all'interno dell'istituto. Questa situazione critica richiede un urgente intervento per ripristinare l'ordine e la sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Nella mattinata di ieri un detenuto ristretto nel Reparto Roma del carcere di Poggioreale a Napoli, con il pretesto di effettuare immediatamente una videochiamata senza rispettare la turnazione, ha dapprima inveito contro il personale di polizia penitenziaria e successivamente ha completamente distrutto un’intera sezione, rompendo i monitor delle telecamere, due televisori ed una statua di Gesù affissa ad un muro”. Lo rende noto il Sappe. “ Successivamente ha cominciato a minacciare il personale. Solo grazie alla tempestività ed alla professionalità del personale di polizia penitenziaria prontamente accorso si è riusciti a ripristinare l’ordine e la sicurezza interna”, si sottolinea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sappe: “Sovraffollamento e carenza d’organico, caos a Poggioreale”

