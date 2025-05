Santon sugli infortuni | “Con l’Italia mi spappolai il menisco Mi chiedevo | e adesso che faccio?”

Nell'intervista esclusiva, il calciatore Santon racconta il suo drammatico infortunio al menisco durante un match con la Nazionale italiana, riflettendo su come questo evento abbia segnato profondamente la sua carriera. "Quando per vent’anni fai sempre quello, a un certo punto ti svegli una mattina e non hai più niente", con queste parole, Santon condivide il suo calvario e il difficile processo di adattamento alla nuova realtà .

Santon ripercorre tutto il suo calvario che ha condizionato la carriera da calciatore: "Quando per vent'anni fai sempre quello, a un certo punto ti svegli una mattina e non hai più niente.

