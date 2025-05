Sanità aree interne la denuncia di Matera FdI su tagli e disservizi

Il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, lancia un allarme sulla situazione critica della sanità nelle aree interne della Campania. Con focus su disservizi e carenze nei presidi ospedalieri, come il San Pio di Benevento e il Moscati di Avellino, Matera evidenzia le difficoltà che affrontano i cittadini, denunciando un'inefficiente gestione sanitaria che rischia di compromettere la salute pubblica nella regione.

Carenze al San Pio di Benevento, tagli al Moscati di Avellino e disagi a Sant’Agata de’ Goti Ancora sotto accusa la sanità nelle aree interne della Campania. Questo quanto denuncia il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera. In una nota . Continua L'articolo Sanità aree interne, la denuncia di Matera (FdI) su tagli e disservizi proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sanità aree interne, la denuncia di Matera (FdI) su tagli e disservizi

La sfida di Matteo Ricci: "Sanità e aree interne, così cambio le Marche" - Matteo Ricci, europarlamentare e candidato alla presidenza delle Marche, affronta la sfida di rivitalizzare le aree interne e migliorare la sanità. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Schlein: “Pagare meglio medici e infermieri per salvare le aree montane”; Vicini alle esigenze dei territori: nuova assemblea della federazione del Pd a Catignano; Sanità a un bivio in Abruzzo, l'Unione dei comuni montani scrive a Marsilio; Sanità in emergenza: nei paesi dello Stilaro si muore per mancanza di medici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

SANITA', CISL LONGOBUCCO DENUNCIA AREE INTERNE ABBANDONDATE, LA GENTE HA PAURA